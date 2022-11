0 Facebook Uccide la moglie e si toglie la vita, il figlio aveva cercato di salvare la madre Cronaca 16 Novembre 2022 16:08 Di redazione 1'

Un violento litigio. Protagonisti marito e moglie, rispettivamente di 55 e 56 anni. Lui ha preso un coltello e si è scagliato contro la donna accoltellandola. Uno dei figli della coppia ha provato a mettersi in mezzo per salvare la madre. Ma non ci è riuscito.

Anzi il giovane è rimasto ferito. Mentre il padre è uscito di casa, il giovane, secondo quanto riportato da Fanpage, ha prestato i primi soccorsi alla mamma provvedendo al suo trasporto presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Purtroppo per la vittima non c’è stato niente da fare.

Nel frattempo il papà si è tolto la vita da un cavalcavia della Salerno – Reggio Calabria. La tragedia è avvenuta a San Mango, piccola località i provincia della città salernitana.