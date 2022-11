0 Facebook Dramma in Campania, prima uccide la moglie poi si suicida impiccandosi Cronaca 16 Novembre 2022 10:01 Di redazione 1'

Dramma in Campania, stamane, mercoledì 16 novembre, alle prime luci dell’alba, un sessantenne prima ha ucciso la moglie e poi si è suicidato impiccandosi. Indagini in corso dei carabinieri.

Omicidio-Suicidio. E’ quanto accaduto in quel di San Mango Piemonte, nel Salernitano. Il sessantenne avrebbe ucciso la moglie con un coltello da cucina per poi allontanarsi dirigendosi verso il cavalcavia presente nel tratto di Autostrada A2, tra gli svincoli di San Mango Piemonte e Pontecagnano Nord per suicidarsi.

Indagini in corso

La donna, anche lei di sessant’anni, è stata trasportata priva di sensi in ospedale dove poi il suo cuore ha smesso di battere. Sulla doppia tragedia indagano i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Salerno.