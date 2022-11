0 Facebook Panico da Mondo Convenienza, uomo entra armato di una spranga: “Distruggo tutto, datemi la cucina” Cronaca 16 Novembre 2022 20:41 Di redazione 1'

Momenti di panico questo pomeriggio da Mondo Convenienza, a Marcianise a Caserta proprio accanto al Centro Campania. Un uomo, armato di una spranga, è entrato nel centro per voler distruggere tutto.

Secondo quanto riporta Caserta News, l’uomo avrebbe pensato di agire in questo modo assurdo a causa di un ritardo nella consegna della cucina che aveva acquistato.

Panico da mondo Convenienza: cosa è successo

Momenti concitati per i dipendenti dello store che, dopo aver allertato la sorveglianza, hanno visto arrivare anche i carabinieri che sono intervenuti per ripristinare la calma. L’uomo è stato portato in caserma per i dovuti controlli.