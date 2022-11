0 Facebook Uccide la nonna a coltellate a Capaccio, spunta l’ipotesi della lite per un fidanzato non gradito News 9 Novembre 2022 10:32 Di redazione 2'

Continuano le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto lunedì sera a Capaccio Paestum, dove una donna di 76 anni, Ermenegilda Candreva è stata uccisa dalla nipote di 16 anni a coltellate. La giovane è stata portata nel carcere di Nisida ed è accusata di omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela e dai futili motivi.

Uccide la nonna a coltellate, l’ipotesi del fidanzato non gradito

La ragazza ha solo riferito di essere stata attaccata per prima dalla nonna e poi l’avrebbe colpita. Intanto si cerca di far luce sul movente della discussione tra nonna e nipote. Secondo quanto raccontato dal padre della ragazza, le due non si vedevano da sei mesi. “Siamo sconvolti per quanto accaduto, non c’erano motivi di astio con mia madre e mia figlia non aveva alcun motivo di rancore nei confronti della nonna. Ora dobbiamo soltanto capire cosa sia realmente successo per provare a darci un po’ di pace”, queste le parole del padre della 16enne riportate da Il Mattino.

Secondo il legale della bambina, così come la chiama il difensore, la giovane “è uscita di testa” poiché non c’era alcun rancore precedente. L’arma usata, un coltello a serramanico, apparteneva alla vittima, pare che lo tenesse nascosto in un cassetto perché apparteneva al defunto marito, che lo usava per potare le piante. La giovane non sarebbe stata a conoscenza dell’esistenza dell’arma, che sarebbe stata presa dalla nonna. Diverse le ragioni di cui si parla, soprattutto nel passaparola in strada.

Tra le tante c’è l’ipotesi – né confermata né smentita – che la ragazza fosse incinta del fidanzatino con cui si era lasciata una settimana fa. Il legale ha smentito la richiesta di una casa che la nipote avrebbe fatto alla nonna, un appartamento dove si sarebbe voluta incontrare con il fidanzato. Sono ancora altre le voci che sono circolate sui motivi che avrebbero spinto alla furiosa lite, ma per ora ancora non è chiaro cosa sia accaduto tra nonna e nipote.