0 Facebook Uccide la nonna a coltellate, 16enne confessa: “Mi ha colpito prima lei, poi ho preso l’arma” Cronaca 8 Novembre 2022 12:50 Di redazione 1'

È uscita di casa in evidente stato di alterazione. Ha iniziato a piangere e urlare. Aveva i vestiti macchiati di sangue e alcune ferite causate probabilmente da un’arma da taglio sulle braccia. I vicini l’hanno vista e hanno chiamato i carabinieri.

Poco prima, a Capaccio Paestum (in provincia di Salerno), la 16enne ha ucciso a coltellate la nonna. La giovane ha ammazzato la donna 76enne con almeno sette fendenti, di cui quattro alla schiena. L’adolescente, fermata dai militari, ha confessato l’omicidio.

Ha anche raccontato agli inquirenti di aver reagito ad una prima aggressione perpetrata dall’anziana. L’adolescente è per ora in stato di fermo e ricoverata presso l’ospedale di Eboli (sempre nel Salernitano). Vi sono indagini in corso, nel frattempo l’arma del delitto è stata sequestrata.