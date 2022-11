0 Facebook Terremoto nelle Marche, il terrore delle persone: “E’ stato spaventoso, nascosti sotto i tavoli” News 9 Novembre 2022 10:01 Di redazione 2'

Questa mattina mezza Italia ha tremato, una forte scossa di terremoto – di magnitudo 5.7 – è stata registrata poco dopo le 7 al largo di Pesaro, nelle Marche. Il sisma è stato avvertito indistintamente su tutto il territorio marchigiano, ma anche in Lazio, in Romagna fino al Trentino. L’evento sismico è stato talmente forte che è stata anche interrotta la circolazione ferroviaria sull’Adriatico.

Terremoto nelle Marche, le testimonianze

Spavento tra la popolazione, soprattutto i cittadini di Pesaro e dei comuni limitrofi hanno avverti in modo molto forte la scossa. Sono tantissimi i video che stanno circolando sui social che documentato gli attimi di terrore e i danni creati dal sisma. Nei supermercati bottiglie di vetro rotte per terra, calcinacci caduti nelle rampe delle scale e tantissimi lampadari che oscillano, che ben mostrano l’entità della scossa. Moltissime le persone che si sono catapultate in strada per lo spavento e per non rimanere in casa.

“Improvvisamente ha tremato tutto, con i miei bambini ci siamo riparati sotto al tavolo in cucina”, “Mi gira ancora la testa”, “Aiuto è stata fortissima”, “Ero sotto la doccia e improvvisamente ha iniziato a tremare tutto”, “I lampadari non si fermavano più”, “E’ stata lunghissima”, questi e altri commenti che sono circolati sui social. Molte le segnalazioni ai Vigili del Fuoco per crepe che si sono aperte nelle case, sono in corso tutte le verifiche per scongiurare eventuali problemi di sicurezza.

Alcuni video del terremoto nelle Marche circolati su Twitter