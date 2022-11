0 Facebook Investito e ucciso dopo essere stato dimesso dall’ospedale, stava aspettando la figlia Cronaca 9 Novembre 2022 11:29 Di redazione 1'

Un uomo è stato investito e ucciso poco dopo essere stato dimesso dall’ospedale. E’ accaduto in via Montenuovo Licola, nella località La Schiana. La vittima, Francesco Spalice, 75enne di Giugliano, aveva subito un intervento chirurgico.

Investito e ucciso dopo essere stato dimesso dall’ospedale

Dopo le dimissioni, secondo quanto riportato da Napoli Today, si era recato in farmacia per acquistare alcuni farmaci e stava aspettando la figlia che stava per andare a prenderlo, quando è stato travolto da un’automobile sulle strisce pedonali. Inutile l’arrivo dei soccorsi, quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Sulla salma della vittima è stata disposta l’autopsia, il conducente dell’auto invece è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo. Dolore per la famiglia del 75enne, sgomento anche a Giugliano dove l’uomo era molto conosciuto.