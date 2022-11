0 Facebook Orrore a Capaccio Paestum, nipote di 17 anni litiga con la nonna e la uccide a coltellate Cronaca 7 Novembre 2022 21:15 Di redazione 2'

Una lite per futili motivi al termine della quale la nipote di 17 anni ha colpito a coltellate la nonna e l’ha uccisa. E’ accaduto intorno alle 19 di questo lunedì a Capaccio Paestum, comune in provincia di Salerno. L’omicidio si è consumato in una casa in via delle Tavernelle, zona nota per l’intensa movida notturna.

Uccide la nonna accoltellate dopo una lite: fermata una 17enne

La vittima 76enne, Ermenegilda Candreva è stata uccisa dalla nipote a coltellate, l’avrebbe colpita alla schiena. Nella colluttazione la ragazza si è ferita a un braccio. Dopo aver colpito mortalmente la nonna, è uscita di casa e si è seduta su un marciapiede con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ed è in strada che è stata fermata dai carabinieri. La ragazza, ancora in stato di choc, avrebbe confessato ai militari di aver colpito la nonna al termine di una lite.

La 17enne è stata portata presso l’ospedale di Eboli dove è ricoverata ed è in stato di fermo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi, purtroppo per l’anziana vittima non c’era più nulla da fare. L’arma del delitto è stata sequestrata dai militari, mentre la salma della 76enne è stata portata all’obitorio dove sarà effettuata probabilmente l’autopsia. Sul luogo del delitto sono intervenuti gli uomini della Scientifica che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.