0 Facebook Mina Settembre, si gira la terza stagione a Napoli: quando e dove iniziano le riprese Spettacolo 8 Novembre 2022 14:05 Di redazione 1'

Dopo il successo della seconda stagione di Mina Settembre iniziano le riprese per la terza stagione della famosa serie televisiva. Dopo i colpi di scena e il finale che lascia intendere una nuova avventura per l’assistente sociale interpretata da Serena Rossi, arrivano nuovi dettagli.

Mina Settembre terza stagione

Mina Settembre 2 ha raggiunto uno share altissimo, arrivando a essere visto da ben 5 milioni di telespettatori. Le riprese, come avvenuto per le prime due stagioni, avverranno per lo più a Napoli e nei dintorni. Le location sono essenziali per dare ancora di più un senso di appartenenza e fidelizzare il pubblico.

Molti luoghi familiari, già visti nella prima e nella seconda stagione, saranno sicuramente le location utilizzate anche nella terza stagione. Le riprese inizieranno tra la primavera e l’estate prossima 2023 quindi con ogni probabilità nel 2024 arriverà in tv la terza attesissima stagione.