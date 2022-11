0 Facebook Capodanno a Napoli, Belen e Stefano ospiti d’eccezione: il Comune non bada a spese News 8 Novembre 2022 14:02 Di redazione 2'

Una tre giorni di grandi eventi. Sarà un Capodanno da ricordare quello in scena a Napoli: dal 29 al 31 dicembre, tra concerti, spettacoli e grandi ospiti.

Capodanno a Napoli 2023, tre giorni di spettacoli, eventi e grandi ospiti

Il Capodanno a Napoli 2023 sarà un evento memorabile. Tra gli ospiti ci saranno: Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Rkomi, Peppe Iodice, Andrea Sannino, Franco Ricciardi, Peppino Di Capri e Francesco Paolantoni.

L’intera tre giorni è stata organizzata dal Comune di Napoli, che a quanto pare non avrebbe badato a spese. Non sono stati resi pubblici i cachet degli ospiti, ma ad esempio, Belen Rodriguez per partecipare ad un evento, chiede più di 20mila euro.

L’omaggio a Pino Daniele e il concerto di Rkomi

Ad aprire le danze del Capodanno 2023 a Napoli sarà Alex Daniele nella galleria Umberto con un omaggio a papà Pino. Il 30 dicembre ci sarà il concerto dell’artista milanese Rkomi: prima di lui si esibiranno Nziria, Lil Jolie e La Nina.

Il 31 dicembre a piazza Plebiscito lo spettacolo di Peppe Iodice: tra gli ospiti Belen e Stefano De Martino

Il 31 dicembre, a piazza del Plebiscito si esibirà il comico Peppe Iodice con il suo ‘Peppy Night‘. Lo show andrà in scena dalle 21:30 all’una di notte. Tra gli ospiti del talk, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Dopo l’1:30 s’inizia a ballare con le discoteche all’aperto sul Lungomare.