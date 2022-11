0 Facebook Perché Mina Settembre indossa sempre un cappotto rosso, la domanda dopo l’ultima puntata: il motivo News 7 Novembre 2022 16:11 Di redazione 3'

Dopo l’ultima puntata di Mina Settembre 2 in molti telespettatori è rimasto il dubbio sul perché l’assistente sociale indossi sempre un cappotto rosso. Ormai tutti sanno che è il carattere distintivo della protagonista, lo porta praticamente sempre a tal punto che in tanti si sono domandati – anche ironicamente – per quale motivo Mina non cambi mai giacca.

Effettivamente fin dalla prima stagione Mina Settembre indossa il cappotto rosso, un capo da cui non si separa mai. Solo nell’ultima puntata l’abbiamo vista con un soprabito elegante rosa antico, l’occasione è stata quella del matrimonio di Titti, un evento speciale che richiedeva per ovvi motivi un cambio di outfit. Ad ogni modo il fatto che Mina abbia sempre lo stesso capo è una scelta voluta.

Perché Mina Settembre ha sempre un cappotto rosso

La serie è tratta da un libro di Maurizio De Giovanni che si è ispirato a fatti realmente accaduti per scriverlo. La protagonista, Mina, è una donna che abbandona il suo contesto agiato per dedicarsi ai più deboli. La trasposizione televisiva ha molti punti in comune con i libri dello scrittore napoletano. Ad ogni modo il cappotto rosso che accompagna Mina in ogni puntata ha un forte valore simbolico. Il colore così deciso rappresenta il carattere dell’assistente sociale caparbia, determinata e passionale, quindi identifica Mina come una donna che ci mette il cuore in ogni cosa che fa. Lo vediamo, infatti, nei vari casi dei suoi assistiti dove si lascia sempre trasportare molto.

La scelta del cappotto poi è per identificarla meglio nel contesto cittadino, molte scene riprendono Mina che cammina nelle varie strade di Napoli, mostrandoci la bellezza di questa città. Una scelta stilistica che contrappone l’attrice al contesto in cui si trova, mettendola subito in risalto rispetto agli scenari che via via attraversa nelle puntate.

La terza stagione di Mina Settembre

Mentre l’ultima puntata di Mina Settembre 2 ha fatto il boom di ascolti, i telespettatori già vogliono sapere quando andrà in onda la terza stagione. Stagione che si farà e che vedrà molti nuovi sviluppi nella vita della protagonista. Il finale, infatti, ha lasciato diverse questioni irrisolte dalla malattia della madre di Mina alla possibile adozione di Viola, l’assistente sociale dovrà prendere delle decisioni importanti. E le prossime puntate potrebbero vedere proprio questi nuovi sviluppi.