Serena Rossi, le parole dell’attrice su Mina Settembre e la promessa per la terza stagione: “Giuseppe Zeno?”

Grande successo per la seconda stagione di Mina Settembre .L’attrice napoletana è diventata ormai l’appuntamento fisso della prima serata della domenica su Rai Uno. Il suo personaggio, creato dalla penna dello scrittore Maurizio De Giovanni, è entrato nel cuore dei telespettatori che ora non fanno altro che chiedersi se ci sarà una terza stagione. Con un successo clamoroso, ovvero 5 milioni di telespettatori, la fiction non può non tornare.

Ad annunciarlo è Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction: “Gli oltre cinque milioni di telespettatori e il 28,8 per cento di share per l’ultima puntata della seconda stagione sono un risultato eccellente. Numeri che confermano la forza di un personaggio e una linea di lavoro che Rai Fiction ha felicemente condiviso con Fulvio e Paola Lucisano di Italian International Film“. E così si è già a lavoro per la prossima stagione. La produzione dovrebbe iniziare tra l’estate e la primavera del 2023, ma solo nel 2024 dovrebbero arrivare i nuovi episodi. In molti si chiedono quali saranno le sorti degli attori. Rivedremo Giorgio Pasotti? E Giuseppe Zeno? Serena Rossi sarà ancora l’iconica assistente sociale con il cappotto rosso?

Mina Settembre: Giuseppe Zeno addio

L’attrice napoletana ha scritto un messaggio di ringraziamento: “5 milioni di volte grazie”, riferendosi proprio ai tantissimi telespettatori che hanno seguito la serie con accanimento. Il finale della seconda stagione però ha preoccupato i fan, il dubbio è proprio la presenza nel cast di Giuseppe Zeno. L’attore, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, aveva infatti fatto capire che la sua presenza non fosse sicura: “Di terze stagioni per ora non so nulla, mi godo quello che accade”.