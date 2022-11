0 Facebook La prima parola di Luna Marì, la domanda della madre: la risposta è dolcissima Spettacolo 8 Novembre 2022 15:17 Di redazione 1'

Luna Marì inizia a dire le prime parole, la mamma Belen Rodriguez ha documentato una tenerissima scena sui social. In una delle sue storie ha condiviso un video girato in casa sua in cui ‘interroga’ la bambina.

La prima parola di Luna Marì

Nel filmato, pubblicato nelle sue storie Instagram, la show girl argentina mostra delle foto di Santiago a Luna Marì e le chiede chi è in spagnolo. Con molta probabilità Belen vuole che i figli conoscano la sua lingua e dunque in casa parlerà in entrambi gli idiomi. La piccola, con una tenera voce, risponde: “Santi”.

La dimostrazione che Luna Marì comprende perfettamente anche lo spagnolo. Tra le prime parole non poteva mancare il nome del fratello maggiore cui è legatissima. Più volte Belen ha condiviso le dolci immagini dei due fratelli che giocano a casa. Santiago è molto protettivo con la sua sorellina e si diverte spesso con lei, organizzando giochi per intrattenerla.