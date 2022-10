0 Facebook Il Napoli Basket stecca contro Trieste, azzurri sconfitti all’overtime per 95 a 92 News 30 Ottobre 2022 23:22 Di Carmine Ubertone 4'

Il Napoli Basket manca l’appuntamento con il tris. Trieste s’impone contro gli azzurri dopo l’overtime con il risultato di 95 a 92. Non bastano le buone prove di Johnson e Stewart, gli uomini di coach Buscaglia fermano la striscia vincente di due vittorie consecutive e restano a 4 punti in classifica.

Il primo quarto

Napoli parte subito forte contro Trieste, parziale degli uomini di Buscaglia di 11 a 3 con uno Stewart sugli scudi – a fine quarto saranno ben 11 i punti a referto per l’americano – Gli azzurri tengono bene in difesa e pungono in avanti: a fine frazione Napoli chiude avanti 24-16

Il secondo quarto

Nel secondo quarto Trieste prova la reazione affidandosi ai suoi migliori uomini: parziale di 6-2 per i friulani che costringe coach Buscaglia al time-out. Al ritorno in campo Napoli è ancora in bambola, Howard prova a far suonare la sveglia con una bomba da tre che porta gli azzurri sul 31 a 26 ma gli ospiti non ci stanno: Trieste approfitta del black out dei campani e si porta sotto di un punto, sul 35 a 34. I partenopei in balia dei friulani: a 2 minuti dal termine Trieste va addirittura sopra con una tripla di Gaines, con un parziale di 11 a 22. Napoli prova a reagire ma gli ospiti sono in fiducia e chiudono il quarto sul 39-42.

Terzo quarto

Terzo quarto che vede Napoli reagire al blackout del secondo quarto. Gli azzurri con cuore e intensità si affidano a Williams e Johnson che ricuciono lo strappo triestino, poi ci pensa Zanotti con una tripla a portare Napoli avanti sul 57 a 55 nel delirio del Palabarbuto. Prima Agravanis dalla lunetta, poi Zanotti sulla sirena: gli azzurri chiudono il terzo quarto sul 60-58.

Quarto quarto

Trieste parte subito forte con un parziale di 4-0 e si riporta avanti sul 60 a 62. Napoli reagisce dalla lunetta con Johnson e trova il pari. I friulani battono il colpo con una bomba da 3, gli azzurri vanno nuovamente in difficoltà in attacco, gli ospiti ne approfittano con Deangeli. A rompere il sortilegio è Stewart con una fantastica tripla da 3. Johnson mette un’altra tripla da casa sua e porta Napoli sul 68 pari facendo impazzire il Palabarbuto. Gaines porta avanti di nuovi i triestini con una bomba da 3, risponde Williams con un gioco da 3 punti, risultato di perfetta parità, 71-71. Il sorpasso azzurro porta la firma di Johnson, glaciale dalla lunetta, ma Trieste risponde colpo su colpo e trova di nuovo il canestro del pareggio. A un minuto dalla fine, gli ospiti sono avanti 75-73, Johnson scatenato, porta di nuovo Napoli in parità, ma Trieste allunga nuovamente a 33 secondi dalla fine. Napoli si presenta in lunetta con Williams che fa uno su due. Ultimi secondi da cardiopalma con Napoli e Trieste che si sfidano a suon di liberi, Gaines sbaglia per gli ospiti, Michineau realizza il canestro del pari, 80-80: è overtime.

Primo overtime

Trieste mette subito a segno una bomba da 3, Napoli replica con Johnson e Zerini. Ancora Johnson firma il vantaggio partenopeo, 86-85. Napoli allunga con Stewart ma i friulani accorciano sul -1 dalla lunetta. Napoli va ai tiri liberi con Johnson che realizza uno su due. Gaines porta i suoi sul 91-89 a 35 secondi dalla fine. Howard realizza per Napoli una tripla, ma è tardi Trieste s’impone a Napoli per 95 a 92.