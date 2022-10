0 Facebook Travolto e ucciso da un’auto sul ciglio della strada: Ludovico De Pandis muore a 19 anni Cronaca 30 Ottobre 2022 20:37 Di redazione 1'

Un giovane di 19 anni è stato travolto e ucciso da un’automobile mentre si trovava sul ciglio della strada con alcuni amici. Il drammatico investimento è avvenuto a Conversano, in provincia di Bari, sabato sera.

Ludovico De Pandis investito e ucciso a 19 anni

A guidare l’auto era una ragazza di 29 anni risultata negativa ai test tossicologici. Secondo una prima ricostruzione il ragazzo stava rientrando a casa poco dopo le 21 quando, per cause che sono ancora in corso d’accertamento, è stato travolto dall’auto.

La strada era illuminata motivo per cui non si sarebbe trattato di un problema legato alla visibilità. Sul terribile incidente indagano i carabinieri. Sconvolta la comunità di Conversano dove il 19enne con la sua famiglia era molto conosciuto.