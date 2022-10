0 Facebook Arriva la prima novembrata, dopo ottobre ancora caldo anomalo e temperature record News 25 Ottobre 2022 15:10 Di redazione 2'

Dopo l’ottobrata avremo anche la novembrata, ci prepariamo dunque a vivere un autunno con temperature del tutto anomale. Dopo il caldo record di questi giorni, le previsioni preannunciano un termometro molto al di sopra della media stagionale non solo in Italia, ma anche in gran parte d’Europa.

Arriva la novembrata, ancora temperature record

L’anticiclone africano continuerà a dominare sul Mediterraneo, dandoci temperature alte e giornate ampiamente soleggiate. Così oltre l’ottobrata, termine che designa un ‘ondata di caldo anomalo in questo periodo con belle giornate, avremo la novembrata. I primi giorni di novembre continueremo ad avere temperature anomale e il cielo sereno, ma considerati gli alti livelli di umidità avremo anche nubi diffuse e un cielo non propriamente limpido.

Va detto che negli anni precedenti l’ottobrata durava al massimo 4-5 giorni, quest’anno invece il caldo anomalo ha interessato l’intero mese di ottobre e continuerà anche per i primi giorni di novembre, dandoci una situazione del tutto nuova. Il meteo Napoli, nello specifico, seguirà quest’andatura nazionale. Il tempo sarà prevalentemente sereno, le massime saranno sui 25°, arrivando massimo a 22° nei primi giorni di novembre. Dunque, un clima caldo e sicuramente non autunnale, con assenza di piogge.