Meteo Napoli: è in arrivo l'"Ottobrata" con caldo anomalo e alta pressione Meteo 16 Ottobre 2020

Se questa settimana la bassa pressione è stata la protagonista di un anticipo d’autunno, la prossima sarà l’alta pressione a tenere banco. Da dimenticare temporali e bombe d’acqua che lasceranno spazio a cieli sereni, temperature anomale e l’arrivo di un caldo anomalo. Secondo gli esperti infatti l'”Ottobrata” è dietro l’angolo.

Procedendo con ordine il prossimo weekend ci sarà ancora di instabilità sulla Campania, secondo quanto riporta ilMeteo.it. Sabato 17 ottobre ci saranno ancora acquazzoni al CentroSud, in particolare sulla Toscana, Appennini tutti, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e nord Sicilia, in un contesto decisamente mite con punte di 18/20°C un po’ ovunque. A Napoli si segnalano temperature in diminuzione; i valori massimi si manterranno intorno ai 19-20 gradi, mentre le minime si manterranno poco al di sopra dei 10 gradi, intorno ai 12-13.

Per quanto riguarda invece la giornata di domenica 18 ottobre, si segnalano cieli parzialmente nuvolosi al mattino, che comporteranno l’arrivo di precipitazioni nel corso del pomeriggio e della sera. Anche domenica 18 le temperature massime si manterranno intorno ai 20 gradi, mentre le minime intorno agli 11-12 gradi.

A partire dalla giornata di lunedì però ci sarà un’attenuazione dell’instabilità e dunque le premesse per una fase di “Ottobrata” nel corso della prossima settimana.