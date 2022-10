0 Facebook Ottobre quasi estivo, sarà un inverno caldo e senza piogge: le previsioni Meteo 21 Ottobre 2022 14:25 Di redazione 1'

Dopo un ottobre con temperature atipiche, in cui abbiamo avuto, soprattutto nelle regioni del Sud, temperature quasi estive, ci si domanda quando avremo un calo delle temperature e un clima autunnale. Ma le previsioni per questo inverno pare proprio che non siano buone.

Come sarà il prossimo inverno?

Secondo l’Organizzazione Mondiale delle Meteorologia anche quest’inverno avremo pochissime precipitazioni e temperature che saranno quasi sempre oltre la media. Sono queste le conseguenze di Niña, un fenomeno climatico che è iniziato nel settembre del 2020 e che dovrebbe proseguire, secondo le stime, fino alla primavera 2023.

Il prossimo inverno, dunque, dovrebbe essere ancora più caldo rispetto a quello dell’anno scorso, con scarse precipitazioni almeno fino a dicembre. La situazione dovrebbe iniziare a cambiare con l’anno nuovo, momento in cui l’alta pressione potrebbe attenuarsi e potrebbero aumentare piogge e nevicate.

Previsioni meteo a Napoli

Il mese di ottobre, fatta eccezione per rovesci che interesseranno soltanto alcune regioni, terminerà con la prevalenza del bel tempo. A Napoli, nello specifico, le giornate saranno caratterizzate dal sole e da temperature massime che toccheranno i 26°.