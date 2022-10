0 Facebook Chiama sul telefono del papà e risponde operatore cimitero: “Suo padre è qui, è morto” Cronaca 25 Ottobre 2022 15:46 Di redazione 2'

Chiama il padre a telefono e gli risponde un operatore del cimitero, comunicandogli che il genitore era deceduto qualche ora prima. E’ questo quanto accaduto a Trento, dove un figlio, preoccupato di non avere più notizie del padre da qualche ora, ha iniziato a chiamarlo sul telefonino, finché non gli ha risposto un estraneo che le ha dato una terribile notizia.

La storia è stata raccontata dal Corriere Veneto. Rodolfo Rovagni ha appreso della morte del padre da un operatore della camera mortuaria del cimitero di Trento. Il padre, Armando, era uscito alle 08 del mattino per una passeggiata e non era più rientrato a casa. La famiglia, preoccupata, ha iniziato a telefonargli senza ricevere risposta. Finché un impiegato del cimitero ha risposto al telefono, avvisando del decesso dell’uomo.

Armando Rovagni aveva avvertito un malore in strada. La famiglia, però, non ha ricevuto alcuna comunicazione sul decesso dell’uomo. “Nessuno ci ha avvisato dell’accaduto – dice il figlio – Non è possibile. Mio padre aveva addosso telefonino e documenti. Possibile che non ci sia stata dico una persona che abbia pensato di avvisare la sua famiglia? Su questa vicenda non staremo fermi. Vogliamo capire. e non ci avesse avvisato l’operatore del servizio funerario, che ringrazio, avremmo fatto denuncia di scomparsa”. La famiglia, intanto, ha presentato istanza alla Procura per quanto accaduto.