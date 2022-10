0 Facebook Angela Celentano, arriva il risultato del test del Dna: “Sono io Angela, la bambina scomparsa”, aveva raccontato Cronaca 17 Ottobre 2022 13:16 Di redazione 1'

Arrivano i risultati sull’esame del Dna delle ragazza che ha contattato l’avvocato della famiglia Celentano. La donna ha dichiarato di essere Angela Celentano raccontando nel dettaglio tutto quello che sarebbe accaduto quel giorno del 10 agosto sul Monte Faito, ben 23 anni fa.

All’avvocato Luigi Ferrandino la donna aveva raccontato di essere lei la bambina scomparsa, di avere ricordi di quella giornata e di essere stata rapita in un bosco per poi esser portata in una grotta. Insieme a lei altri bambini che sarebbero serviti per l’espianto degli organi. Insomma una serie di suggestioni e particolarità che hanno spinto a effettuare l’esame del Dna. Come riporta Quarto Grado, Il DNA della ragazza non è di Angela Celentano.

Resta invece ancora aperta la pista che porta in sud America. Qui una ragazza fortemente somigliante alle sorelle di Angela e con una voglia uguale a quella che aveva la piccola, ha effettuato il test del Dna.