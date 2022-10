0 Facebook Angela Celentano, la speranza porta al Sud America ma non mancano le difficoltà: “E’ molto difficile da incontrare” Cronaca 15 Ottobre 2022 14:18 Di redazione 2'

Uno spiraglio a cui aggrapparsi. Ci sono ancora tantissimi interrogativi riguardo Angela Celentano, l’allora bambina scomparsa nel nulla il 10 agosto del 1996 sul Monte Faito.

L’avvocato della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino, ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Mattino 5 News. Il legale ha affermato che la speranza arriva dal Sud America: potrebbe esser stata individuata una ragazza dalla forte somiglianza con Angela. L’avvocato vuole però tenere i pieni ben saldi a terra:

“C’è una incredibile somiglianza con una ragazza dell’America Latina ma lei è difficile da avvicinare. Ha una rete di protezione attorno molto forte – spiega il legale – per via della famiglia alle spalle molto facoltosa. Esercita poi una professione che non ci permette di raggiungerla facilmente. Ciò rende più complicata la raccolta del Dna e il procedere con le analisi”.

La somiglianza nei tratti del viso e nella voglia sulla schiena

La somiglianza tra Angela e questa ragazza sudamericana parrebbe evidente in diversi tratti del viso e in una voglia sulla schiena in comune. Il legale della famiglia Celentano ha spiegato: “Angela aveva una voglia nella parte destra della schiena, mentre questa ragazza ce l’ha proprio al centro. Abbiamo interpellato una dermatologa e ci ha detto che crescendo è possibile che ci sia stata una traslazione”. L’unica strada da percorrere per togliersi ogni dubbio resta quello del dna.