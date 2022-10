0 Facebook Angela Celentano, la verità sul racconto della donna: “Sono io, ero in quel bosco quando mi hanno presa” Cronaca 10 Ottobre 2022 16:06 Di Fabiana Coppola 1'

Cosa c’è di vero nel racconto della donna che sostiene di essere Angela Celentano? Durante l’ultima puntata di Quarto Grado, andata in onda lo scorso venerdì, è stato mandato in onda il racconto di una persona, fatto all’avvocato della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino. Un racconto che rivela quelli che sono i ricordi legati al giorno della scomparsa della bambina, avvenuta il 10 agosto 1996 sul monte Faito.

E’ Angela Celentano?

L’unico elemento certo, che può provare che questo racconto sia vero, è dato dalla prova del Dna. Il solo ricordo ovviamente non basta in quanto l’essere umano si può suggestionare, può avere falsi ricordi e memorie di eventi che non sono mai accaduti. Lo stesso fatto che in quella grotta ci fossero altri bambini sarebbe qualcosa che probabilmente non è mai accaduto. Potrebbe essere ricondotto a fatti di cronaca degli anni ’90, quando si discuteva in tv e sui giornali, di casi di sparizione di bambini e di espianti di organi.

Insomma l’ipotesi che quella donna possa essere veramente Angela Celentano è davvero remota, ma a darne un esito certo può essere solo l’esame del Dna.