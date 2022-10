0 Facebook Napoli, dottoressa presa a schiaffi al vecchio Pellegrini: “Presa anche a calci” Cronaca 17 Ottobre 2022 13:32 Di redazione 1'

Ancora violenza in corsia. Secondo quanto denunciato dal portale ‘Nessuno tocchi Ippocrate’, una dottoressa è stata aggredita a suon di schiaffi e calci presso l’ospedale dei vecchi Pellegrini a Napoli. Questo il post pubblicato su Facebook dalla pagina ‘Nessuno tocchi Ippocrate’:

Dottoressa schiaffeggiata al Vecchio Pellegrini di Napoli. Aggressione n.56 del 2022. Sono circa le 22:30 di ieri sera quando una paziente 42enne, senza motivo apparente, probabilmente in preda ad una crisi isterica , prende a calci e schiaffeggia la dottoressa di turno.

Prognosi di 3 giorni per la collega , sono state allertate le forze dell’ordine che in queste ore stanno identificando la 42enne. ‘Chiediamo al nuovo governo di prendere provvedimenti immediati e non come ha fatto il governo precedente che ha legiferato una legge bluff che poco tutela i martiri della sanità’“.