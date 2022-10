0 Facebook Anticipazioni quarta puntata Mina Settembre, il viaggio con Domenico e la bugia dell’assistente sociale Spettacolo 17 Ottobre 2022 13:00 Di redazione 2'

Dopo il successo dell’ultima puntata, cresce l’attesa per il prossimo appuntamento con Mina Settembre. L’assistente sociale sta attraversando un momento non facile, dopo aver messo definitivamente la parola fine al matrimonio con Claudio, che è quindi partito senza di lei in barca a vela, ha scoperto che Domenico sta frequentando un’altra donna.

L’ultima puntata, infatti, è terminata con Mina che seguendo in taxi Domenico, scopre che il ginecologo ha una relazione con Giulia, la sua psicologa. Nella quarta puntata di Mina Settembre la protagonista però decide di non rivelare alla sua dottoressa quanto ha scoperto, continuando la terapia come se nulla fosse cambiato. Intanto, però, Domenico è tornato a lavorare al consultorio e, com’era prevedibile, lui e Mina iniziano a riavvicinarsi.

Anticipazioni quarta puntata Mina Settembre: cosa accadrà tra Mina e Domenico?

E proprio per risolvere un problema di lavoro, per aiutare il factotum del consultorio, faranno un viaggio assieme in Puglia. Mina e Domenico andranno a Taranto per scoprire la verità sul tuttofare di fiducia, qui saranno sempre più vicini, ritrovando quell’armonia che avevano perduto. Ma Mina continuando a mentire a Giulia di fatto sta nascondendo il segreto anche al ginecologo. Cosa accadrà quando lo scoprirà? Chiuderà per sempre la loro relazione o la perdonerà? I fan della coppia televisiva sono già in fermento, non ci resta che aspettare la prossima puntata di Mina Settembre e scoprire cosa accadrà.