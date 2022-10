0 Facebook La fuga d’amore di Stefano e Belen, i due lasciano l’Italia: “Viaggiare con te” Spettacolo 15 Ottobre 2022 10:41 Di redazione 1'

Una vera e propria fuga d’amore. Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno deciso di dedicarsi un po’ di tempo tutto per loro: una gita romantica in Inghilterra, nello specifico a Londra.

La fuga d’amore di Stefano e Belen, i due lasciano l’Italia

Un momento per staccare anche dai vari chiacchiericci su Antonino Spinalbese – papa di Luna Mari – impegnato nell’avventura all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Belen, sui suoi canali Instagram, ha mostrato alcuni scatti della sua vacanza con Stefano: la splendida prima colazione in terra inglese e un giro per Londra.

La didascalia romantica

La showgirl argentina, come didascalia alle foto, ha scelto di scrivere ‘Viaggiare con te“, sinonimo di quanto la relazione con Stefano De Martino stia andando avanti in maniera fantastica.

IL POST SUI SOCIAL