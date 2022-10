0 Facebook Catello muore in un drammatico incidente: è polemica sui soccorsi: “Sono arrivati troppo tardi” Cronaca 15 Ottobre 2022 13:01 Di redazione 1'

Catello Longobardi, di soli 16 anni stava percorrendo la strada statale per Agerola in sella al suo scooter: purtroppo un drammatico schianto con un’auto lo ha fatto sobbalzare per diversi metri. Catello è deceduto poco dopo in ospedale.

Non mancano però le polemiche sulla morte del 16enne: pare che i soccorsi siano arrivati sul posto del drammatico sinistro in evidente ritardo. Catello, all’arrivo dei sanitari, era ancora cosciente.

Aperta l’inchiesta

Purtroppo la corsa all’ospedale San Leonardo di Castellammare è stata inutile: i medici non sono riusciti a salvare la vita del ragazzo. Sulla tragica morte del 16enne è stata aperta un’inchiesta per capire eventuali responsabilità.