Antonino Spinalbese, in casa la battuta su Belen: "Faccio sogni erotici su di lei", la reazione Spettacolo 9 Ottobre 2022 13:21

Nella casa del grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese è un concorrente che si è fatto sicuramente notare. Famoso per essere l’ex compagno di Belen Rodriguez, nonché il papà della bimba nata dalla brevissima relazione tra i due, l’ex parrucchiere è stato spesso al centro del chiacchiericcio gieffino.

Da quando ha messo piede in casa Spinalbese ha più volte citato la figlia e l’ex compagna, senza mai fare nome, proprio perché egli stesso ha detto di non voler creare teatrini, né mettere in imbarazzo la famosa ex. La stessa non pare affatto contenta della partecipazione di Antonino al GFVip e ha anche pubblicato delle stories su Instagram che sarebbero proprio contro il papà della figlia.

Questa volta però, a mettere in mezzo Belen, non è stato Antonino, ma un altro concorrente della casa. Spinalbese, nel conversare con gli altri inquilini, ha chiesto quale fosse la donna perfetta per loro, il sogno erotico insomma. A quel punto la risposta è stata imbarazzante perché il ragazzo di riferiva alla Rodriguez. Infatti ha detto: “Però non ti devi offendere”. La reazione di Antonino? Una risata, forse conscio del fatto che l’argentina sia il sogno erotico di milioni di uomini nel mondo.