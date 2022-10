0 Facebook Papà orco prima violenta la figlia di due anni, poi girava i video ai pedofili: “Un film dell’orrore” News 15 Ottobre 2022 09:56 Di redazione 1'

Assurdo quanto accaduto ad una bambina di 2 anni: il padre prima la violenta, poi riprende tutto con l’Iphone e infine invia i vari filmati in un rete mondiale di pedofili sul web.

Papà orco prima violenta la figlia di due anni, poi girava i video ai pedofili

Il papà orco è un 33enne di Roma: l’uomo è stato arrestato in un’operazione guidata dalla Polizia Postale di Milano e di Roma. Come spiegato dalle forze dell’ordine in un comunicato ufficiale le violenze: “Venivano riprese con un iPhone, venivano compiute tra le mura domestiche nei confronti della figlia dell’indagato che ancora non aveva compiuto 2 anni”.

Nel mirino c’era anche un 15enne

L’uomo, anzi l’orco, è stato portato al carcere Regina Coeli. Il 33enne – come emerso dalle indagini – non si sarebbe fermato solo alla figlioletta, ma stava anche conducendo un adescamento sessuale nei confronti di un ragazzino di 15 anni.