Belen Rodriguez e l'insulto all'ex, il duro sfogo: "Te lo devo dire quando per i tuoi comodi racconti le cose diversamente" Spettacolo 10 Ottobre 2022

Belen Rodriguez non ci sta e questa volta si lascia andare su Instagram a un lungo sfogo nei confronti dell’ex. Queste le parole dell’argentina che tuona sul social:

“Forse dovrei ogni tanto prendere delle “lezioni lessicali”, così mi è stato detto…ma il vaff**** quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!”.

A chi si starà riferendo l’argentina? Con ogni probabilità le sue parole sono rivolte all’ex compagno, Antonino Spinalbese, in questo momento protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante stia cercando di non parlare troppo della famosa ex, aiutato anche dalla censura della regia, pare proprio che il ragazzo abbia detto qualche parolina di troppo. Parolina che la conduttrice non ha mandato giù!