Grosso spavento in quel del Salernitano per una vera e propria zuffa in stile Far West tra una quindicina di ragazzi. Sul posto sono dovute intervenire le pattuglie dei carabinieri per riportare la calma.

Rissa in stile far west in strada ad Eboli

Siamo ad Eboli, in via San Berardino. L’episodio di violenza inaudita è avvenuto intorno alle 23 di venerdì 7 ottobre. Il video della zuffa, diventato ormai virale, vede un folto gruppo di ragazzi darsele di santa ragione. Una prima ipotesi al vaglio degli inquirenti è quella di un regolamento di conti tra clan rivali per il mercato degli stupefacenti.

Il video pubblicato sui social

Il video della rissa è stato poi postato dal giornalista e inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete. Dalle immagini mostrate sui social si evince la presenza di un bimbo che stringe la mano ad un adulto mentre guardano la furiosa rissa.

IL VIDEO