Napoli, rissa al supermercato alla cassa: uomo accoltellato finisce in ospedale Cronaca 7 Ottobre 2022

Una lite in fila alla cassa nel supermercato in via Arenaccia è sfociata in un accoltellamento. Secondo quanto riportato un uomo ha improvvisamente perso la pazienza mentre aspettava di pagare. Ha litigato con un’altra persona in fila.

Il 42enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato colpito in diverse parti del corpo con un oggetto contundente, avendo quindi la peggio nella colluttazione. E’ stato quindi condotto all’ospedale Cardarelli dove è in osservazione presso il reparto Trauma Center, non è in pericolo di vita. Per lui solo 30 giorni di prognosi per le ferite molteplici al braccio sinistro e al torace.

I Carabinieri hanno iniziato le indagini acquisendo i video e le testimonianze delle persone presenti nel supermercato la scorsa sera attorno alle 21.