Napoli, ladri tentano di rubargli il Rolex, l'uomo reagisce e gli sparano: "Raggiunto da colpi di arma da fuoco" Cronaca 10 Ottobre 2022

Un tentativo di rapina finisce nel sangue a Napoli, in corso Malta. Un uomo è stato ferito domenica sera durante il tentato furto del suo Rolex. Il cittadino romeno infatti ha reagito alla rapina e per questo è stato colpito.

Tentata rapina a Napoli, reagisce al furto di Rolex e gli sparano

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Poggioreale, i rapinatori avrebbero puntato l’arma contro il turista di 49 anni per portargli via il Rolex. Quest’ultimo non ci sarebbe stato e avrebbe così reagito nonostante i rapinatori avessero una pistola.

Alla sua reazione però i malviventi avrebbero esploso il colpo raggiungendo la gamba destra della vittima, ora ricovera presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, ma non in pericolo di vita. I Carabinieri indagano sulla vicenda.