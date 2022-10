0 Facebook Rita De Crescenzo disperata sui social, la denuncia sul figlio Checco: “Tutti mi chiudono porte in faccia” Cronaca 4 Ottobre 2022 12:15 Di redazione 1'

Sta diventando virale in queste ore un nuovo video di Rita De Crescenzo su TikTok. La pazzerella napoletana è tornata sulla vicenda riguardante il figlio Checco, strappatole via dai servizi sociali.

Rita De Crescenzo, approfittando della domanda su TikTok di un utente, ha dato nuovi aggiornamenti sulla questione del figlio Francesco portatole via dai servizi sociali. La pazzerella napoletana ha denunciato il fatto che secondo le sue informazioni, il ragazzo, per via degli assistenti sociali, non stia andando a scuola:

“Checco non sta andando a scuola, non per colpa mia come in passato, ma per colpa loro – assistenti sociali – Io sto chiedendo aiuto a tutti per farlo tornare in classe. Il problema è che mi stanno chiudendo tutti le porte in faccia“.

