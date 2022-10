0 Facebook Napoli, anziana cade a terra e batte la testa dopo la rapina: è grave in ospedale Cronaca 4 Ottobre 2022 12:11 Di redazione 1'

Manca poco alle 21 nel quartiere Pendino e i Carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto intervengono a Corso Umberto I all’altezza del civico 381 per una segnalazione al 112 che parla di persona a terra per rapina. La vittima, una 72enne nata a Montenegro ma residente a Napoli, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita all’ospedale CTO in codice rosso.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che la donna abbia subìto una rapina da sconosciuti per poi cadere a terra e battere la testa. La signora è tuttora ricoverata in prognosi riservata per contusioni cerebrali ed ematoma extrassiale con fratture del cranio. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi. Le condizioni sono gravi ma per fortuna la donna non su in pericolo di vita.