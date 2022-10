0 Facebook La vergogna del Grande Fratello Vip, Giovanni Ciacci eliminato e i bullismo: “Ha mostrato se stesso” Spettacolo 4 Ottobre 2022 14:14 Di redazione 2'

Il caso di Marco Bellavia ha lasciato sgomento e sconcerto nel Grande Fratello Vip. Il concorrente ha abbandonato la casa dopo il grave atto di bullismo di tutti gli altri vipponi contro di lui. Sono arrivate le punizioni, la prima a Ginevra Lamborghini colpevole di aver detto “Si merita di essere bullizzato”. Fuori dalla casa Giovanni Ciacci, eliminato con un televoto flash.

Le parole del conduttore: “Abbiamo analizzato ore di filmati. Nel corso degli ultimi giorni sono andate in onda affermazioni che non possono essere accettate, che hanno suscitato lo sdegno di milioni di italiani. Non esistono buoni e cattivi ma alcune frasi che ciascuno di voi quattro ha pronunciato hanno fortemente indignato l’opinione pubblica. Non sono frasi gravissime o condannabili in modo assoluto come quella pronunciata incautamente da Ginevra, per questo non si parla di squalifica immediata, ma sono frasi che ci sono state segnalate centinaia di migliaia di volte”.

Di Giovanni e Gegia abbiamo già parlato. Elenoire ha detto “uno così si merita la neurodeliri”. Patrizia ha detto “sei hai dei problemi stai a casa tua, non vieni qua a fare psicanalisi gratis”. Simona Venuta, utilizzando l’hashtag #GrandeFratelloVip, ha commentato: “Ciacci si è fatto riconoscere”. Colpevole di esser rimasto impassibile di fronte al concorrente piegato a terra in preda a un momento di dolore.