Le portano via il figlio, Rita De Crescenzo svela il retroscena: “È arrivata ma qualcuno l’ha presa”

La notizia data lo scorso venerdì da Vocedinapoli.it si è rivelata vera ed è stata ufficialmente confermata nel fine settimana. Era davvero questo il motivo per il quale la tiktoker napoletana non aveva fatto la consueta diretta sulla piattaforma social. Il figlio più piccolo di Rita De Crescenzo è stato portato via dagli assistenti sociali.

Il figlio di Rita De Crescenzo

Negli ultimi giorni è stata la stessa ‘pazzerella’ del Pallonetto di Santa Lucia ad aver raccontato i fatti, sempre in un video pubblicato su TikTok. La De Crescenzo è scoppiata in lacrime mentre ha spiegato agli utenti quello che era accaduto.

La ‘carta’

In un altro filmato più recente, la De Crescenzo per rispondere a una donna che aveva rilasciato un commento al suo video, ha detto: “Certo signora che è arrivata una carta. Ma io non abito più a Santa Lucia e sarà arrivata la. E qualcuno l’avrà presa e buttata altrimenti già avremmo agito con l’avvocato“.