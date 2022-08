0 Facebook L’appello di Rita De Crescenzo in lacrime: “Mio figlio è scappato, lo minacciano” Cronaca 1 Agosto 2022 19:45 Di redazione 1'

Ancora un video di Rita De Crescenzo pubblicato ovviamente su TikTok. La pazzerella napoletana è tornata sulla vicenda che ha riguardato il figlio Checco, che le è stato portato via dai servizi sociali.

A insospettire il Comune di Napoli sarebbero state le continue assenze da scuola del giovane. Quest’ultimo pare sia incensurato nonostante qualche azione che pare lo abbia reso non estraneo a qualche episodio di illegalità.

La madre in lacrime ha più volte ribadito in lacrime che il figlio sta pagando le colpe dei genitori. Inoltre non ha avuto la possibilità di visionare una carta emessa dall’autorità giudiziaria. Intanto Checco secondo quando detto dalla De Crescenzo, sarebbe scappato dalla comunità e sarebbe stato minacciato.