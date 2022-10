0 Facebook Funerali prof ucciso a scuola, dolore e commozione all’uscita del feretro: cerimonia ristretta Cronaca 4 Ottobre 2022 17:24 Di redazione 2'

Si sono tenuti questo martedì pomeriggio i funerali di Marcello Toscano, il professore 64enne ucciso nel cortile dell’Istituto Marino-Guarano a Melito lo scorso 27 settembre. La cerimonia si è svolta nella chiesa parrocchiale del Beato Nunzio Sulprizio a Mugnano.

La famiglia ha voluto che i funerali fossero privati, un momento intimo, infatti non è stata ammessa la stampa all’interno della chiesa. Dolore e commozione tra i presenti sia all’arrivo del feretro che all’uscita. Sguardi attoniti dei familiari del professore che ancora non riescono a credere a quanto gli è accaduto. Presenti in chiesa Luigi Sarnataro, sindaco di Mugnano, e Luciano Mottola, sindaco di Melito. Un lungo applauso ha salutato il feretro che lasciava la chiesa.

L’autopsia sulla salma di Marcello Toscano

L’esame autoptico sulla salma della vittima si è concluso alle 19 di lunedì presso l’istituto di Medicina Legale del presidio ospedaliero “San Giuliano” . All’accertamento ha preso parte un consulente nominato dall’avvocato del collaboratore scolastico Giuseppe Porcelli, 54 anni, in carcere, a Poggioreale, con l’accusa di omicidio volontario. Ancora da chiarire il movente del delitto, gli investigatori per ora starebbero seguendo la pista del prestito di denaro. Intanto il bidello si è avvalso della facoltà di non rispondere.