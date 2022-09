0 Facebook Prof ucciso a scuola a Melito, accoltellato nel magazzino dal bidello: “Gli aveva prestato dei soldi” Cronaca 30 Settembre 2022 11:06 Di redazione 2'

Dopo l’arresto di Giuseppe Porcelli, il bidello di 53 anni arrestato per l’omicidio del professore Marcello Toscano, emergono nuovi dettagli sul delitto. A quanto pare l’uomo aveva prestato del denaro all’operatore scolastico. Il delitto sarebbe stato commesso proprio all’orario di uscita degli studenti, in un magazzino della scuola dove sono state ritrovate tracce di sangue della vittima. Le stesse erano presenti anche sugli indumenti di Porcelli.

Secondo quanto riporta la Repubblica, le indagini sono arrivate a un punto di svolta. Il pm di Napoli Nord, Fabio Sozio, ha firmato un decreto di fermo che dovrà essere convalidato dal giudice, presumibilmente domani, alla presenza del difensore dell’indagato, l’avvocato Emanuele Caianiello. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, alla base del delitto ci sarebbe un prestito elargito da Toscano a Porcelli. Intanto il bidello ha respinto le accuse. Manca l’arma del delitto, ma le prove ci sono. Anche la telecamera posizionata all’esterno della scuola ha ripreso intorno alle 13 di martedì, riprende i due che entrano a scuola e poi solo Porcelli che esce per rientrare alle 17, quando la scuola era chiusa e la vittima uccisa. Sarebbe ritornato per sposare la vittima, forse in auto.

Secondo gli investigatori, Porcelli avrebbe poi cambiato idea perché spaventato dalla presenza degli inservienti nella palestra della scuola e così avrebbe deciso di lasciare il cadavere nell’aiuola, dove poi è stato ritrovato di notte, dopo le segnalazioni della famiglia della vittima.