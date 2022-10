0 Facebook Vince 200mila euro e una casa, ma non riscuote il premio: è giallo a Napoli Cronaca 4 Ottobre 2022 17:22 Di redazione 1'

Vince 500mila euro con il VinciCasa, ma non riscuote il premio. Secondo le rilevazioni dell’Ufficio Premi di Sisal, ancora non si è presentato il vincitore di Napoli per ritirare la vincita realizzata giovedì 11 agosto.

Mancano solo 6 giorni per riscuotere la vincita di 500mila euro di VinciCasa, il gioco della famiglia Win for Life, firmato Sisal. La giocata è stata fatta al Punto di Vendita Sisal Avolio Antonio presso via Domenico Morelli, 47 a Napoli. La combinazione vincente è stata 12, 18, 21, 36, 38. I termini per la riscossione della vincita scadranno il prossimo lunedì 10 ottobre.

Come viene ripartito il primo premio

Il primo premio viene ripartito come segue: 200mila euro corrisposti subito, in denaro, la restante parte – 300mila euro – utilizzata per l’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano.