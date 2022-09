0 Facebook Prof ucciso a Melito, cosa ha fatto il bidello subito dopo il delitto: “E’ andato dal cugino e gli ha dato la sigaretta” Cronaca 30 Settembre 2022 20:41 Di redazione 1'

Ormai sembra non ci siano più dubbi. A uccidere a coltellate Marcello Toscano sarebbe stato Giuseppe Porcelli. Il bidello della scuola “Marino Guarino” di Melito di Napoli avrebbe ammazzato l’insegnate di sostegno per motivi di denaro. Pare infatti che dovesse al prof un’ingente somma. Probabilmente in preda a un impeto ha sferrato le coltellate.

Proprio dopo il delitto, quando i carabinieri sono giunti nella scuola, il bidello era lì. Quando vede il cugino di Toscano, Marcello Curzio, il giornalista lo avvicina e gli chiede con cinismo e distacco. “Che c’è, state nervoso?”, gli chiede. “Se volete, vi offro una sigaretta”. Insomma come se non fosse stato lui l’artefice di quella tragedia.

Secondo quanto riporta Telecluibtalia, il prestito sarebbe stato concesso allo scopo di aprire un’attività. Pare che a Giugliano i due dovessero aprire o un girarrosto, ma non si conoscono i dettagli.