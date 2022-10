0 Facebook Compleanno napoletano per Stefano De Martino, una giornata speciale per lo show man Spettacolo 4 Ottobre 2022 17:44 Di redazione 2'

Stefano De Martino ha festeggiato nella giornata di lunedì il suo 33esimo compleanno. Lo show man partenopeo sta vivendo davvero un momento d’oro, tanti successi nel lavoro, la serenità ritrovata con Belen Rodriguez e un figlio per cui stravede. E proprio per sugellare questo periodo per lui tanto bello, pare si sia fatto uno straordinario regalo, avrebbe acquistato una meravigliosa villa nel quartiere Posillipo, a Napoli, con tanto di discesa privata a mare.

Come ha festeggiato Stefano De Martino

La giornata del suo compleanno, infatti, è iniziata proprio con un bel bagno a mare nella spiaggia privata. E’ stato lui stesso a documentare il meraviglioso bagno che ha fatto attraverso le sue storie Instagram. Una festa nella sua città del cuore ma lontano da Santiago e Belen Rodriguez. Il bel De Martino, infatti, si trovava a Napoli per la puntata di Stasera Tutto è possibile, show Rai che conduce. E sembrerebbe che abbia festeggiato proprio con il cast, tra cui ci sono i suoi grandi amici Francesco Paolantoni e Biagio Izzo.

La serata pare essersi conclusa nel migliore dei modi, con una bella pizza napoletana. Il bel De Martino tra le sue storie Instagram ha condiviso l’immagine del team di Concettina ai 3 Santi, famosa pizzeria nel cuore della Sanità. Anche se è stato lontano dalla famiglia, lo show man pare sia riuscito comunque a festeggiare. Di ritorno a Milano, poi, proseguirà sicuramente la festa, sicuramente la più bella, in compagnia degli affetti più cari.