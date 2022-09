0 Facebook Professore ammazzato a coltellate: tracce di sangue sugli indumenti del bidello Cronaca 29 Settembre 2022 13:36 Di redazione 2'

Sono state trovate tracce di sangue sugli indumenti di Giuseppe Porcelli, il collaboratore scolasti di 54 anni fermato per l’omicidio di Marcello Toscano, l’insegnante trovato senza vita in una aiuola della scuola Marino Guarano di Melito di Napoli.

I militari dell’arma, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno provveduto al fermo dopo aver visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona circostante il luogo del delitto e parlato con i testimoni. Secondo le dichiarazioni acquisite il telefono della vittima era irraggiungibile già dalle ore 12.30 circa.

La persona fermata è stata trasferita nel carcere napoletano di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida che avverrà nei prossimi giorni. Non si sa ancora nulla infatti del movente. I due potrebbero aver litigato per motivi di lavoro oppure, come suggerisce Terranostranews.it, per motivi economici. Nessuna delle due ipotesi è al momento confermata, ma sicuramente per ora è stata scartata l’ipotesi avanzata ieri dal collega di Toscano sul movente, ovvero che una nota avesse scatenato l’ira di uno studente o dei suoi genitori. Il bidello è stato messo sotto torchio per ore all’interno della Caserma della Compagnia di Marano, ma non ha confessato.