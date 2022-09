0 Facebook Anna Tatangelo, gli ultimi momenti con la mamma: “La persona più forte che conosca, ti amo più di tutto” Spettacolo 29 Settembre 2022 12:34 Di redazione 2'

Una tristissima notizia ha svegliato oggi tutti i fan di Anna Tatangelo. Palmira Vinci, mamma della bella Anna, è morta all’età di 67 anni in quanto lottava contro la malattia da tanto tempo. La notizia è stata diffusa dalle testate locali.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio ha perso la sua mamma, morta questa mattina a Sora, in provincia di Frosinone, nella casa di famiglia. I funerali sono in programma domani alle ore 15,30 presso la Chiesa dei Passionisti. La cantante ha spesso pubblicato foto e video sui social che raccontavano l’amore che le legava e anche la malattia. “Sei la persona più forte che conosca, ti amo più della mia vita”, scriveva Anna alla mamma, alla quale ha anche dedicato una canzone.

Gli ultimi momenti di festa per la famiglia per Anna Tatangelo sono stati proprio a Sora, Frosinone. Anna si è recata lì per il battesimo di Mariasole, figlia del fratello Giuseppe. La bellissima cantante ha sfoggiato tutta la sua eleganza indossando un pantalone bianco accompagnato da una camicia a fiori. Accanto a lei i suoi genitori e soprattutto la mamma, ancora al loro fianco.