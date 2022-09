0 Facebook Professore ucciso nel cortile della scuola: “Aveva messo una nota a un ragazzo”, il possibile movente del delitto Cronaca 28 Settembre 2022 12:19 Di redazione 2'

L’hanno ucciso a coltellate nel cortile della scuola “Marino-Guarano” nella giornata di martedì. Marcello Toscano,64 anni, è l’insegnate di sostegno ed ex consigliere di Mugnano, trovato privo di vita.

L’uomo lascia la moglie, anche lei insegnante, e due figli. I Carabinieri, che sono a capo dell’indagine, cercano di fare luce sulla vicenda. L’amico e collega, ha dichiarato a La Presse: “Non so cosa sia successo ma potrebbe essere stata una nota a scatenare l’ira di qualche ragazzo o qualche genitore. Marcello a mezzogiorno ha chiesto a un suo collega di insegnargli a mandare la posizione tramite WhatsApp, probabilmente si sentiva in pericolo”.

Il cugino della vittima, Marcello Curzio, giornalista, ha scritto: “Avevo un cugino. Si chiamava come me: Marcello. Era il figlio della sorella maggiore di mio padre. Faceva il professore alla scuola media Marino – Guarano. L’hanno ammazzato come un cane nel cortile di una scuola della Repubblica Italiana nella tarda mattinata di un anonimo martedì di fine settembre … Cronache da Melito dove si muore senza un perché e tra l’indifferenza generale grazie ad uno Stato che ha abdicato da tempo diventando solo una sorta di participio passato: qualcosa che è stato ma che adesso non c’è più…”.