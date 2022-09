0 Facebook Professore ucciso fuori scuola, trovato dalla figlia: “Una scena allucinante, quel corpo straziante” Cronaca 28 Settembre 2022 14:04 Di redazione 2'

Intervistati fuori il cortile della scuola il fratello e il cugino della vittima, trovata morta fuori scuola a Melito, sono senza parole. “Un uomo per bene”, dichiara il fratello. Era lì a scuola quando a un certo punto si sono persi tutti i contatti. Il cugino dichiara che quella che si son trovati di fronte è stata una scena allucinante, una scia di sangue nata da un corpo straziato probabilmente dalle coltellate inferte. Ma da chi?

Proprio su quest’ultimo punto fondamentale per i Carabinieri, che stanno conducendo l’indagine, sarà ricostruire gli ultimi momenti di vita di Marcello Toscano, il professore dell’istituto “Marino-Guarano” di via delle Magnolie, ed ex consigliere di Mugnano, ritrovato morto a 54 annui nel cortile della scuola in cui insegnava come assistente sociale. Chi ha incontrato lo scorso martedì mattina, 27 settembre? Secondo un collega il movente potrebbe essere una nota a un alunno, l’ira scatenata da questo gesto o da un genitore. Insomma la vicenda è più oscura e preoccupante che mai.

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato questa notte. Il figlio della vittima si è presentato in caserma alle 19.25 e i militari, accolta la denuncia di scomparsa, hanno avviato le ricerche. Intorno alle 21.30 la figlia ha trovato la macchina nei pressi della scuola e chiamato la caserma di Mugnano. I militari, giunti sul posto, hanno fatto aprire la scuola dai custodi e solo a quel punto hanno trovato il corpo riverso nell’aiuola.