Allerta meteo a Napoli, previsto un peggioramento: "Temporali di forte intensità", la decisione sulle scuole Meteo 29 Settembre 2022

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo. Al momento la criticità segnalata è di colore giallo, dalle 18 diverrà di colore arancione.

“Il Centro Funzionale, considerato il peggioramento previsto – fanno sapere dalla Protezione civile – ha valutato una criticità di livello Arancione sulle zone 1, 2, 3, 5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele), Gialla sul resto della regione”.

Sono previsti temporali anche di forte intensità e un conseguente rischio idrogeologico con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua.

Come di consueto vengono richiamati i sindaci alla massima attenzione perché attivino i Centri operativi comunali e tutte le norme previste dai piani. “Si ricorda – conclude la Protezione civile – che è pericoloso sostare ai piani bassi degli edifici e negli scantinati, nonché transitare nei sottopassi, nelle aree ribassate dove possono arrivare acqua e detriti poiché l’acqua potrebbe scendere dalle zone più alte, mista a fango e materiale vario anche in assenza di pioggia. In caso di necessità, salire ai piani alti dei palazzi”.

Al momento non si segnalano chiusure di scuole in nessun comune di Napoli e in provincia.