0 Facebook Maltempo, casa completamente allagata nel Casertano: “Adesso chi me li ripaga i danni?” Cronaca 25 Settembre 2022 13:47 Di redazione 1'

Sono tantissimi i danni e i disagi causati dal maltempo che si è abbattuto in Campania in queste ore: nel Casertano si registra la situazione più critica con addirittura case allagate dalla pioggia.

Maltempo, casa completamente allagata nel Casertano

Come mostrato in un video sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, in quel di Crispano, nel Casertano, una famiglia ha dovuto fare i conti con la propria casa sommersa dall’acqua. Inevitabile la rabbia del proprietario dell’abitazione: “Adesso chi me li ripaga i danni?“.

IL VIDEO SUI SOCIAL