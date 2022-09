0 Facebook Allerta meteo, la decisione del sindaco di Napoli: “Tutte le scuole resteranno chiuse” Cronaca 25 Settembre 2022 15:54 Di redazione 1'

Domani, lunedì’ 26 settembre, le scuole di Napoli resteranno chiuse. Il sindaco Gaetano Manfredi sta per emanare un’ordinanza di chiusura di tutti gli istituti anche non seggio elettorale per via dell’allerta meteo prorogata.

Causa la proroga dell’allerta meteo della Protezione Civile per la giornata di lunedì 26 settembre, tutte le scuole di Napoli domani resteranno chiuse. Questo allo scopo di tutelare la sicurezza degli studenti e del personale educativo e scolastico.

Le scuole destinate a seggio elettorale, dopo la santificazione, riapriranno da mercoledì 28 settembre. A comunicarne la riapertura sarà il dirigente del singolo istituto scolastico.

