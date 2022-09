0 Facebook Maltempo a Napoli, enormi disagi in città con strade completamente allagate Cronaca 25 Settembre 2022 11:02 Di redazione 1'

Forti temporali erano previsti, forti temporali sono stati. Sin dalle prime ore di questa mattina, domenica 25 settembre, il maltempo è stato protagonista a Napoli.

La giornata delle elezioni contraddistinta dall’allerta meteo a Napoli. Tantissime le segnalazioni di disagi in città con strade completamente allagate: tra le zone più colpite quella della riviera di Chiaia e Pianura.

I VIDEO ALLA RIVIERA DI CHIAIA E A PIANURA

Alla riviera di Chiaia la strada risulta completamente allagata. Le immagini dei video pubblicati sui social mostrano come la carreggiata sia piena d’acqua con gli automobilisti in grossa difficoltà. Situazione molto simile anche in quel di Pianura, con la strada sommersa dall’acqua.

I VIDEO SUI SOCIAL